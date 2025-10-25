ХАМАС затягивает возвращение тел заложников

В пятницу, 24 октября, полиция заявила, что ей поручено подготовиться к возможному возвращению останков еще двух заложников вечером. Однако по состоянию на утро субботы тела все еще не переданы.

Накануне вечером сообщалось: нет четких признаков того, что ХАМАС действительно готовится к передаче тел. "Мы видим признаки того, что все, включая ХАМАС, прилагают усилия к поиску останков заложников", – сообщили Ynet сегодня вечером высокопоставленные политические источники.

Они также отметили: "До сих пор мы не получали никаких уведомлений о том, что тела погибших будут возвращены сегодня вечером, нет никаких признаков этого, но они могут нас удивить. На данном этапе мы продолжаем работу и уверены, что, приложив усилия, удастся вернуть всех".

Ранее сайт Ynet процитировал заявление высокопоставленного израильского чиновника, сказавшего, что ХАМАС может в любой момент вернуть тела еще восьми погибших заложников. В то же время он, как отмечает Итамар Айхнер, признал, что местонахождение останков еще пяти заложников, по всей видимости, ХАМАСу неизвестно.

В целом, затягивание ХАМАСом процесса передачи тел Израилю объясняется стремлением террористов продлить режим прекращения огня и не допустить перехода ко второму этапу, на котором они будут обязаны разоружиться, как того требует администрация США.

На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки 13 заложников.

Останки четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены вечером 13 октября.

14 октября были ХАМАСом переданы четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября было передано тело Таля Хаими.

21 октября ХАМАС вернул тела Арье (Залмана) Залмановича и Тамира Адара.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.

13 октября 2025 года ХАМАСом, под давлением США, были освобождены последние 20 остававшихся в живых заложников. Власти Израиля отпустили из тюрем около 2000 заключенных, в их числе сотни террористов-убийц, многие из которых были депортированы в Египет.

