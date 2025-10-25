Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 25 октября, температура на территории всей страны будет комфортной, ясно, слабый ветер.

В Иерусалиме – 18-26 градусов, в Тель-Авиве – 21-27, в Хайфе – 18-25, в Эйлате – 22-33, в Беэр-Шеве – 16-30, на побережье Мертвого моря – 24-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-27, в Ариэле – 17-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-30, на Голанских высотах – 18-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 20-40 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В воскресенье-вторник – без существенных изменений.