Лариджани - Трампу: "Начать войну легко, но закончить ее несколькими твитами невозможно"

Секретарь иранского высшего совета национальной безопасности Али Лариджани прокомментировал в соцсети Х заявления президента США Дональда Трампа о "быстрой победе" в войне с Ираном.

"Начать войну легко, но закончить ее несколькими твитами невозможно. Мы не отпустим вас, пока вы не признаете свою ошибку и не заплатите за нее", – написал Лариджани.