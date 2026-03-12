x
Ближний Восток
Ближний Восток

Лариджани - Трампу: "Начать войну легко, но закончить ее несколькими твитами невозможно"

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 12 марта 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 19:07
Лариджани - Трампу: "Начать войну легко, но закончить ее несколькими твитами невозможно"
AP Photo/Bilal Hussein

Секретарь иранского высшего совета национальной безопасности Али Лариджани прокомментировал в соцсети Х заявления президента США Дональда Трампа о "быстрой победе" в войне с Ираном.

"Начать войну легко, но закончить ее несколькими твитами невозможно. Мы не отпустим вас, пока вы не признаете свою ошибку и не заплатите за нее", – написал Лариджани.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
