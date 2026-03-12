x
Мир

В Мичигане автомобиль врезался в здание еврейского центра, сообщается о стрельбе

США
Террористы
Теракт
время публикации: 12 марта 2026 г., 19:30 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 19:54
В Мичигане автомобиль врезался в здание еврейского центра, сообщается о стрельбе
AP Photo/Paul Sancya

В Вест-Блумфилде (штат Мичиган) автомобиль врезался в здание еврейского центра, после чего прозвучали выстрелы. В здании, в котором также находится школа, начался пожар.

В центре находятся учебные заведения и детский сад. По предварительной информации, на территории центра находились около 170 детей.

На месте происшествия находятся сотрудники сразу нескольких полицейских ведомств, в том числе полиции штата и подразделений около десяти муниципалитетов.

Всем близлежащим школам и религиозным учреждениям было предписано укрыться на месте и не покидать помещений.

Еврейская федерация Детройта подтвердила инцидент, сообщив, что во всех еврейских организациях принимаются повышенные меры безопасности.

На момент публикации сведений о жертвах и задержанных официально не поступало.

