Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 26 августа, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Возможен моросящий дождь около побережья Средиземного моря.

В Иерусалиме – 20-29 градусов, в Тель-Авиве – 26-29, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 28-40, в Беэр-Шеве – 23-33, на побережье Мертвого моря – 25-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-30, в Ариэле – 22-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-36, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 100-170 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

В среду-пятницу – без существенных изменений.