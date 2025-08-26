x
26 августа 2025
время публикации: 26 августа 2025 г., 02:50 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 05:41
"В Газе происходит Холокост". Житель Иерусалима задержан за осквернение Храма Гроба Господня
Пресс-служба полиции Израиля

27-летний житель Иерусалима был повторно арестован полицией по подозрению в нанесении граффити "В Газе происходит Холокост" (יש שואה בעזה) – на сей раз на Храм Гроба Господня в Старом городе.

Несколько недель назад тот же человек был задержан за аналогичное преступление – тогда он нанес такие же граффити на Стену Плача неподалеку от Магрибских ворот, ведущих на Храмовую гору, и еще в нескольких местах в центре города, в том числе на стене Большой синагоги. После ареста он был освобожден по решению суда из-под стражи на строгих ограничительных условиях. Однако нарушил постановление суда и вновь совершил акт вандализма.

При повторном аресте у подозреваемого была изъята емкость с краской, которая использовалась для нанесения граффити. Задержанный будет доставлен в суд для принятия решения о продлении срока содержания его под стражей.

