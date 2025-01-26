Винтовки "Тавор" на церемонии освобождения заложниц в Газе. Версии

Ряд СМИ обратили внимание на то, что некоторые из боевиков "Нухбы" (спецназ ХАМАСа), стоявших 25 января на церемонии в Газе рядом с четырьмя освобождаемыми заложницами, были вооружены штурмовыми винтовками "Тавор" (TAR-21) израильского производства. Впрочем, большинство боевиков ХАМАСа стояли на сцене с "Калашниковыми".

Факт наличия у боевиков "таворов" отметили израильский сайт Walla, катарский телеканал "Аль-Джазира", турецкое агентство Anadolu и др.

Возможно, "таворы" были захвачены боевиками ХАМАСа на базах ЦАХАЛа около границы сектора Газы 7 октября 2023 года, говорится в этих публикациях. Но эта версия не является единственной.

Напомним, что еще в декабре 2022 года, когда на площади Аль-Катиба в центре города Газа проходил торжественный митинг в честь 35-й годовщины основания террористической группировки ХАМАС, был продемонстрирован автомат "Тавор". Тогда ХАМАС заявлял, что это винтовка, принадлежавшая ранее офицеру ЦАХАЛа Адару Гольдину (убит и похищен летом 2014 года в Газе). Один из боевиков тогда провозгласил: "Вот автомат, его серийный номер 42852351. Это один из множества трофеев, напоминающий о великом дне воинов "Изаддина аль-Касама". Он был захвачен при пленении вражеского офицера Адара Гольдина".

25 января, в рамках очередной сделки по "обмену пленными", на свободу вышли четыре израильские девушки-военнослужащие Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа, которых террористы удерживали в заложниках с 7 октября 2023 года. Израиль, со своей стороны, выпустил из тюрем 200 террористов, 70 из них (террористы-убийцы) были депортированы в Египет.

На церемонии в Газе ХАМАС устроил шоу, во время которого израильтянки, которых отпускали на свободу, на арабском языке благодарили похитителей за "предоставленную еду и одежду", а также за "защиту от обстрелов". "Куратор" от ХАМАСа вручил девушкам брелоки и грамоты, очевидно, в качестве сувениров на память о пребывании в плену. По замыслу "режиссеров", видео должно продемонстрировать миру, что ХАМАС заботился о захваченных им заложниках.