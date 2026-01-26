Израильтянин пытался объехать палестинский блокпост в зоне "А" и был обстрелян

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает подробности об инциденте со стрельбой в районе Шхема, который изначально был принят за теракт. По данным Армии обороны Израиля, палестинские полицейские открыли огонь по машине с израильскими номерными знаками в районе горы Эйваль в окрестностях Шхема.

Инцидент произошел после того, как гражданин Израиля, по ошибке въехавший в Шхем, объехал палестинский контрольно-пропускной пункт в зоне "А" и прибавил скорость, выезжая из района возле КПП.

После того, как стало известно об инциденте, были задействованы механизмы координации между израильской системой безопасности и палестинскими структурами для выяснения обстоятельств происшествия.

ЦАХАЛ напоминает, что въезд израильтян в зону "А" запрещен и опасен.