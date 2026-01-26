В Кнессете обсудили трагедию в незаконных яслях: "Государство лишило родителей выбора"

Парламентские комиссии по вопросам образования, труда, социального обеспечения и прав ребенка провели в понедельник, 26 января, срочное заседание в связи со смертью двух младенцев в нелицензированном и никак не контролируемом детском саду в иерусалимском районе Ромема. Об этом сообщает "А-Йом".

Министр образования Йоав Киш в ходе заседания признал, что "пиратские" ясли существуют десятки лет, добавив, что у его ведомства нет информации о них и нет полномочий ходить по районам и проверять, есть ли в квартирах дети. Бюджет на подготовку кадров и проекты по предотвращению подобных трагедий составляет около 200 миллионов шекелей в год. "Сокращений не было, – признал он, – Но и добавлен бюджет не был, хотя мы просили".

Председатель комиссии по образованию Цви Суккот назвал ситуацию системным провалом. Он подчеркнул, что никто из родителей сознательно не подвергнет ребенка риску – но государство не оставило родителям реального выбора. Председатель комиссии по правам ребенка Кэти Шитрит представила данными, согласно которым около трети детей ясельного возраста в Израиле находятся в неподконтрольных государству детских садах. "Фалафельную сегодня открыть сложнее, чем ясли", – подчеркнула она.

Заместитель гендиректора министерства образования Фарес Тауиль не согласился с этим учреждением: он заявил, что с 2022 года количество яслей под надзором государства выросло с 1900 до более чем 5000. По его словам, лицензию можно получить даже за один день, в зависимости от готовности учреждения.