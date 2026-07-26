Житель Галилеи задержан по подозрению в подстрекательстве после теракта в Самарии

Полиция Израиля сообщила о задержании 39-летнего жителя друзского поселка Маджар (Нижняя Галилея), подозреваемого в подстрекательстве к терроризму.

Поводом для расследования стали комментарии, опубликованные подозреваемым в социальной сети под видеозаписью теракта возле Хават-Гилад (юго-западней Шхема). Среди прочего он написал: "Их нужно выслеживать, как свиней… Пусть не останется ни одного поселенца-свиньи".

Во время обыска в доме подозреваемого были обнаружены два снаряженных магазина к винтовке M16, пиротехнические изделия, более 100 тысяч шекелей наличными.

Подозреваемый был допрошен, после чего суд продлил срок его содержания под стражей до 28 июля.