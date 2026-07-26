Нетаниягу: "Если Иран или его прокси атакуют Израиль, ответ будет мощным"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в интервью Fox News, что иранский режим должен пасть либо быть ослаблен до такой степени, чтобы отказаться от ядерной программы и нападений на соседние государства.

"Они сейчас обстреливают своих соседей в Персидском заливе, и это еще до того, как у них появилось ядерное оружие. Этот режим должен пасть или быть значительно ослаблен", – сказал Нетаниягу. По его словам, президент США Дональд Трамп пытается добиться этого путем соглашения, однако независимо от результатов переговоров Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие.

Нетаньягу добавил, что удары США и Израиля отбросили иранскую ядерную программу на несколько лет, но Тегеран способен восстановить поврежденные объекты и военные возможности. Решение о возобновлении масштабных ударов, по его словам, находится в руках Трампа.

Премьер также предупредил Иран о последствиях нового нападения: "Если Иран атакует Израиль напрямую или через своих прокси, баллистическими ракетами или беспилотниками, – он совершит ужасную ошибку. Ответ Израиля будет очень мощным".