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Израиль

Партия Айзенкота установила предвыборный билборд на Кипре

Кипр
Выборы 2026
время публикации: 26 июля 2026 г., 19:45 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 19:56
Партия Айзенкота установила предвыборный билборд на Кипре
AP Photo/Petros Karadjias

Израильская партия "Яшар" запустила предвыборную кампанию за пределами Израиля. Огромный билборд с портретом Гади Айзенкота и текстом на иврите появился возле шоссе недалеко от кипрской деревни Зиги. Издание "Исраэль а-Йом" отмечает, что предвыборная агитация находится на маршруте, пользующемся популярностью у израильских туристов.

На щите с двух сторон размещены надписи: "Израильтяне, отдыхайте, вы это заслужили" и "Отдохнули? Теперь возвращаемся и побеждаем".

Израильская предвыборная кампания, по информации издания, не пришлась по душе местным жителям. Одно из местных изданий задалось вопросом, каким образом общественное пространство Кипра превратилось в площадку для размещения предвыборной рекламы иностранных партий. Авторы публикации связали появление билборда с растущими опасениями по поводу массовой покупки израильтянами недвижимости и земель в Лимасоле, Пафосе и Ларнаке.

По информации "Исраэль а-Йом", в партии Айзенкота рассматривают возможность установки аналогичных билбордов и в других странах, пользующихся любовью израильских туристов.

Израиль
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