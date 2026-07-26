Ливанский телеканал "Аль-Манар", рупор "Хизбаллы" публикует текст послания, направленного этой группировке верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Нет никаких подтверждений, что письмо действительно написано им.

"Сейчас, когда народы мира не могут больше выносить несправедливости и диктата американской администрации, не могут терпеть преступлений сионистов, единственный оставшийся путь – джихад и сопротивление, во имя обещанной Аллахом победы", – говорится в документе.

""Хизбалла" стоит как утес перед лицом агрессии сионистского образования и его сторонников, и эта стойкость стала для народов свободного мира предвестницей освобождения от глобальной заносчивости США и их последователей", – утверждает Хаменеи.

Послание напоминает, что первым пунктом меморандума о взаимопонимании с США значится защита суверенитета Ливана, и это отражает важность, которую уделял вопросу покойный Али Хаменеи. "В меморандуме идет речь о полном и безусловном прекращении сионистской агрессии", – отмечается в послании.