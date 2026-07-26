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Ближний Восток

Моджтаба Хаменеи обратился с посланием к "Хизбалле": "Джихад – единственный путь"

Иран
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Война с Ираном
время публикации: 26 июля 2026 г., 20:56 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 21:11
Можтаба Хаменеи обратился с посланием к "Хизбалле": "Джихад – единственный путь"
AP Photo/Hadi Mizban

Ливанский телеканал "Аль-Манар", рупор "Хизбаллы" публикует текст послания, направленного этой группировке верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Нет никаких подтверждений, что письмо действительно написано им.

"Сейчас, когда народы мира не могут больше выносить несправедливости и диктата американской администрации, не могут терпеть преступлений сионистов, единственный оставшийся путь – джихад и сопротивление, во имя обещанной Аллахом победы", – говорится в документе.

""Хизбалла" стоит как утес перед лицом агрессии сионистского образования и его сторонников, и эта стойкость стала для народов свободного мира предвестницей освобождения от глобальной заносчивости США и их последователей", – утверждает Хаменеи.

Послание напоминает, что первым пунктом меморандума о взаимопонимании с США значится защита суверенитета Ливана, и это отражает важность, которую уделял вопросу покойный Али Хаменеи. "В меморандуме идет речь о полном и безусловном прекращении сионистской агрессии", – отмечается в послании.

Ближний Восток
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