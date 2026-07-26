x
26 июля 2026
|
последняя новость: 21:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 июля 2026
|
26 июля 2026
|
последняя новость: 21:40
26 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На праймериз в "Ционут Датит" наибольшую поддержку получила Орит Струк. Первая пятерка

Ционут Датит
Бецалель Смотрич
Выборы 2026
время публикации: 26 июля 2026 г., 21:11 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 21:20
На праймериз в "Ционут Датит" наибольшую поддержку получила Орит Струк. Первая пятерка
Yonatan Sindel/FLASH90

26 июля 170 членов центрального комитета партии "Ционут Датит" сформировали предвыборный список. Бецалель Смотрич автоматически занял первое место.

Наибольшую поддержку на праймериз получила министр поселенчества и национальных проектов Орит Струк. На втором месте – депутат Кнессета Симха Ротман, на третьем – Цви Суккот, на четвертом – Охад Таль. Пятерку замыкает единственный кандидат, не являющийся депутатом, но получивший поддержку, Омер Рахамим.

Глава партии Бецалель Смотрич имеет право на два персональных назначения. Одним из назначенных будет Цвика Мор, отец военнослужащего Эйтана Мора, который был похищен в сектор Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июля 2026

Смотрича обязали удалить предвыборный ролик, сгенерированный с использованием ИИ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июля 2026

Партия "Ционут Датит" определяет предвыборный список
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июля 2026

Опрос "Mаарива": Айзенкот обходит "Ликуд" на три мандата