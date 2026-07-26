На праймериз в "Ционут Датит" наибольшую поддержку получила Орит Струк. Первая пятерка

26 июля 170 членов центрального комитета партии "Ционут Датит" сформировали предвыборный список. Бецалель Смотрич автоматически занял первое место.

Наибольшую поддержку на праймериз получила министр поселенчества и национальных проектов Орит Струк. На втором месте – депутат Кнессета Симха Ротман, на третьем – Цви Суккот, на четвертом – Охад Таль. Пятерку замыкает единственный кандидат, не являющийся депутатом, но получивший поддержку, Омер Рахамим.

Глава партии Бецалель Смотрич имеет право на два персональных назначения. Одним из назначенных будет Цвика Мор, отец военнослужащего Эйтана Мора, который был похищен в сектор Газы.