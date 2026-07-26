x
26 июля 2026
|
последняя новость: 19:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 июля 2026
|
26 июля 2026
|
последняя новость: 19:53
26 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Акция протеста на трассе Аялон: "Почему ШАБАК не ищет Айманут Касау?"

Дети
Акции протеста
время публикации: 26 июля 2026 г., 19:53 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 19:58
Акция протеста на трассе Аялон: "Почему ШАБАК не ищет Айманут Касау?"
Chaim Goldberg/Flash90

Несколько десятков человек перекрыли в воскресенье вечером транспортное движение на трассе Аялон возле комплекса "Азриэли" в Тель-Авиве, требуя привлечь к расследованию исчезновения Айманут Касау, пропавшей 882 дня назад из Центра абсорбции в Цфате, Службу общей безопасности (ШАБАК).

Как сообщает Walla, участники акции протеста утверждают, что полиция исчерпала свои возможности найти девочку, а государство делает для поиска Айманут недостаточно. Близкие Айманут Касау убеждены, что девочка была похищена, и считают, что ее может найти только ШАБАК.

Рахели Абата, родственница Айманут и участница акции протеста, заявила, что семья девочки постоянно ощущает разницу в отношении властей к различным случаям исчезновения людей. Она утверждает, что к поискам четырехлетнего Юваля Когана, пропавшего в четверг в Ашкелоне, уже на следующий день подключился ШАБАК, в то время как исчезновение Айманут ШАБАК не интересует.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 июля 2026

История Юваля Когана привела к десятикратному росту спроса на детские GPS-трекеры
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июля 2026

Полиция исключила версию похищения Юваля Когана: "Его шансы выжить были низки, это чудо"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июля 2026

ШАБАК участвует в поисках четырехлетнего Юваля Когана: признаков похищения нет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июля 2026

К розыскам четырехлетнего Юваля Когана подключается ШАБАК