Акция протеста на трассе Аялон: "Почему ШАБАК не ищет Айманут Касау?"

Несколько десятков человек перекрыли в воскресенье вечером транспортное движение на трассе Аялон возле комплекса "Азриэли" в Тель-Авиве, требуя привлечь к расследованию исчезновения Айманут Касау, пропавшей 882 дня назад из Центра абсорбции в Цфате, Службу общей безопасности (ШАБАК).

Как сообщает Walla, участники акции протеста утверждают, что полиция исчерпала свои возможности найти девочку, а государство делает для поиска Айманут недостаточно. Близкие Айманут Касау убеждены, что девочка была похищена, и считают, что ее может найти только ШАБАК.

Рахели Абата, родственница Айманут и участница акции протеста, заявила, что семья девочки постоянно ощущает разницу в отношении властей к различным случаям исчезновения людей. Она утверждает, что к поискам четырехлетнего Юваля Когана, пропавшего в четверг в Ашкелоне, уже на следующий день подключился ШАБАК, в то время как исчезновение Айманут ШАБАК не интересует.