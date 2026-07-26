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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 26 июля: спад жары, переменная облачность, местами морось

Погода
Дожди
время публикации: 26 июля 2026 г., 05:27 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 05:34
Прогноз погоды в Израиле на 26 июля: спад жары, переменная облачность, местами морось
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 26 июля, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. В утренние часы возможен моросящий дождь на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 24-33, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-30, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-34, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн 80-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В понедельник-четверг – повышение температуры, жарко, переменная облачность. В пятницу-субботу – без существенных изменений.

Израиль
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