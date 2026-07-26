NYT: Трамп отложил масштабное усиление ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп пока отказался от планов резко расширить военную кампанию против Ирана, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации. Решение было принято после совещания с высшими советниками и членами кабинета в пятницу, 24 июля.

Одной из главных причин стали опасения по поводу истощения запасов противоракет Patriot и других средств ПВО на американских базах на Ближнем Востоке. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил, что крупная операция технически возможна, но значительно сократит возможности Центрального командования США отражать ответные удары Ирана. К концу апреля Пентагон израсходовал более 1200 ракет-перехватчиков Patriot стоимостью свыше четырех миллионов долларов каждая, пишет NYT.

В Белом доме опасаются расширения войны, новых атак на базы США и объекты союзников в странах Персидского залива, дальнейшего роста цен на энергоносители и усугубления экономического и миграционного кризисов.

По данным NYT, большинство ближайших советников Трампа не считают, что усиление ударов заставит Тегеран вернуться к переговорам; напротив, атаки помогают иранскому руководству консолидировать население перед лицом внешней угрозы.

Пентагон готовил многоэтапную операцию против береговых радаров, противокорабельных ракет, иранских катеров, транспортной инфраструктуры, энергетических и ядерных объектов. В последние дни США перебросили в регион дополнительные силы и боеприпасы, однако после пятничного совещания Трамп отложил утверждение масштабной военной кампании, предпочтя пока продолжить экономическое давление и попытки возобновить переговоры.

На этом фоне в последние дни заметно снизилась активность американских военных непосредственно в Иране. После 13 ночей непрерывных ударов CENTCOM в ночь на субботу не сообщил о новых атаках – впервые примерно за две недели. Не было сообщений о боевых действиях и в ночь на воскресенье. Последнее официальное сообщение командования об ударах датировано пятницей, 24 июля. При этом Белый дом подчеркивает, что военный вариант остается на рассмотрении в случае новых атак Ирана на судоходство или союзников США.