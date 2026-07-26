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Израиль

ЦАХАЛ подготовил к разрушению дома террористов, совершивших нападение возле Таля

Иудея и Самария
Теракт
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 июля 2026 г., 06:05 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 06:09
ЦАХАЛ подготовил к разрушению дома террористов, совершивших нападение возле Таля
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели в деревне Таль, юго-западней Шхема, обмеры домов двух террористов, причастных к нападению, совершенному в пятницу возле населенного пункта. Эти работы необходимы для подготовки зданий к временному опечатыванию и последующему разрушению.

Один из террористов открыл огонь, в результате чего погибли майор Юваль Эзра и старшина резерва Бенаягу Меллет. Нападавший был ликвидирован военнослужащими сразу после теракта.

Второй террорист завладел оружием во время нападения. Позднее бойцы спецподразделения "Дувдеван" задержали его в Шхеме.

Израиль
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