ЦАХАЛ подготовил к разрушению дома террористов, совершивших нападение возле Таля

Военнослужащие ЦАХАЛа и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели в деревне Таль, юго-западней Шхема, обмеры домов двух террористов, причастных к нападению, совершенному в пятницу возле населенного пункта. Эти работы необходимы для подготовки зданий к временному опечатыванию и последующему разрушению.

Один из террористов открыл огонь, в результате чего погибли майор Юваль Эзра и старшина резерва Бенаягу Меллет. Нападавший был ликвидирован военнослужащими сразу после теракта.

Второй террорист завладел оружием во время нападения. Позднее бойцы спецподразделения "Дувдеван" задержали его в Шхеме.