Пожар в парке Бейт-Кешет, задействована пожарная авиация

В национальном парке Бейт-Кешет в Нижней Галилее произошло возгорание сухой травы и растительности. На месте работают девять пожарных расчетов, самолеты пожарной авиации и добровольцы Еврейского национального фонда (ККЛ).

Майор пожарной службы Шмуэль Ахитов сообщил СМИ, что пожар имеет несколько очагов возгорания, в результате чего огонь распространяется в нескольких направлениях. Пожарные расчеты пытаются остановить распространение огня.