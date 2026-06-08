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Израиль

Пожар в парке Бейт-Кешет, задействована пожарная авиация

Пожары
время публикации: 08 июня 2026 г., 16:44 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 16:44
Пожар в парке Бейт-Кешет, задействована пожарная авиация
Avi Roccah/Flash90

В национальном парке Бейт-Кешет в Нижней Галилее произошло возгорание сухой травы и растительности. На месте работают девять пожарных расчетов, самолеты пожарной авиации и добровольцы Еврейского национального фонда (ККЛ).

Майор пожарной службы Шмуэль Ахитов сообщил СМИ, что пожар имеет несколько очагов возгорания, в результате чего огонь распространяется в нескольких направлениях. Пожарные расчеты пытаются остановить распространение огня.

Израиль
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