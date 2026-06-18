Ночной пожар в Нетании: пожарные спасли из восьмиэтажного жилого дома 25 жильцов

В ночь на четверг в Нетании на улице Макдональд произошел пожар в восьмиэтажном жилом доме.

Пожарно-спасательные подразделения станции Нетания эвакуировали из здания 25 человек. Из них 14 были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, в том числе трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести и десять – с легкими травмами.

В больницу "Ланиадо" в Нетании были доставлены 14 пострадавших, среди которых 42-летняя женщина и двое детей в возрасте около 7 и 4 лет. Они находятся в состоянии средней степени тяжести вследствие отравления продуктами горения. Еще 11 человек получили легкие травмы.

В тушении пожара участвовали восемь пожарно-спасательных расчетов. Пожарные локализовали очаг возгорания, предотвратили распространение огня на другие части здания, провели тщательный осмотр всех квартир для поиска возможных пострадавших и выполнили работы по удалению дыма.

Обстоятельства возникновения пожара расследует инспектор пожарной службы.