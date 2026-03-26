Дивизия "Газа" провела масштабные учения – крупнейшие после 7 октября

Параллельно с оперативной деятельностью в секторе Газы, бойцы дивизии "Газа" провели масштабные учения по проверке готовности к различным чрезвычайным сценариям.

В ходе учений военнослужащие дивизии в командных пунктах и на местности отрабатывали различные сценарии, в том числе: комбинированную атаку противника, управление инцидентом с большим числом пострадавших, предотвращение нападения на военный пост в районе "желтой линии" и другие.

Сценарии учений и их ход были выстроены на основе выводов и уроков, извлеченных после событий 7 октября и в ходе боевых действий в секторе Газа. По своему масштабу эти учения стали крупнейшими из всех, завершенных после 7 октября.

Учения проходили параллельно с текущей оперативной деятельностью в этом районе и были направлены на проверку реализации оборонительной концепции, готовности к действиям в сложных инцидентах и перехода от обороны к наступлению.