10 мая 2026
последняя новость: 21:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали четыре медали в Польше

время публикации: 10 мая 2026 г., 21:00 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 21:00
AP Photo/Bruna Prado

В Польше завершился турнир по художественной гимнастике Gdynia Rhythmic Stars 2026.

Израильтянка Алона Таль Франко завоевала серебряную медаль в многоборье.

Победила полька Лилиана Левиньска.

Израильтянка Лиан Рона завоевала бронзовую медаль в упражнении с обручем, серебряную - в упражнении с булавами. Она заняла седьмое место в упражнении с мячом.

Израильтянки завоевали бронзовые медали в выступлениях юниорских команд.

