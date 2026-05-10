Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали четыре медали в Польше
время публикации: 10 мая 2026 г., 21:00 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 21:00
В Польше завершился турнир по художественной гимнастике Gdynia Rhythmic Stars 2026.
Израильтянка Алона Таль Франко завоевала серебряную медаль в многоборье.
Победила полька Лилиана Левиньска.
Израильтянка Лиан Рона завоевала бронзовую медаль в упражнении с обручем, серебряную - в упражнении с булавами. Она заняла седьмое место в упражнении с мячом.
Израильтянки завоевали бронзовые медали в выступлениях юниорских команд.
