СМИ: Нетаниягу покинул конференцию на Мертвом море из-за срочного разговора с Трампом
время публикации: 10 мая 2026 г., 21:15 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 21:19
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу внезапно покинул конференцию глав друзских и черкесских местных советов, проходящую на Мертвом море, объяснив это срочным телефонным разговором с президентом США Дональдом Трампом.
"Простите, я должен уехать в Иерусалим, чтобы поговорить с нашим большим другом президентом Трампом. Перед нами стоят грандиозные общие задачи", – цитирует Нетаниягу сайт 14-го телеканала.
Сайт Ynet
написал, что телефонный разговор между Нетаниягу и Трампом должен состояться в ближайшие часы.
