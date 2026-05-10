СМИ: Нетаниягу покинул конференцию на Мертвом море из-за срочного разговора с Трампом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу внезапно покинул конференцию глав друзских и черкесских местных советов, проходящую на Мертвом море, объяснив это срочным телефонным разговором с президентом США Дональдом Трампом.

"Простите, я должен уехать в Иерусалим, чтобы поговорить с нашим большим другом президентом Трампом. Перед нами стоят грандиозные общие задачи", – цитирует Нетаниягу сайт 14-го телеканала.

Сайт Ynet

написал, что телефонный разговор между Нетаниягу и Трампом должен состояться в ближайшие часы.