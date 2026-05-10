10 мая 2026
последняя новость: 21:49
Министр обороны Латвии подал в отставку из-за украинских БПЛА

время публикации: 10 мая 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 21:32
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об уходе в отставку после того, как на востоке страны упали два украинских беспилотника, прилетевших со стороны России. Падение одного из них вызвало возгорание на нефтебазе.

Утром к его отставке призвала премьер-министр Эвика Силиня: "Инцидент с БПЛА ясно продемонстрировал, что политическое руководство оборонного сектора не выполнило своего обещания обеспечить нашей стране чистое небо. Министр обороны Андрис Спрудс потерял мое доверие и доверие общественности".

Министр сообщил, что уходит, чтобы не дать втянуть армию в политическую кампанию. "Интересы государства и безопасности граждан важнее партийных", – заявил он. Новым главой оборонного ведомства стал военный – полковник Райвис Мелнис.

