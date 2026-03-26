26 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ расширяет наземную операцию на юге Ливана

время публикации: 26 марта 2026 г., 18:05 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 18:23
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о присоединении 162-й дивизии к участию в наземной операции на юге Ливана.

Соединение, воевавшее в секторе Газы на протяжении двух лет, в настоящий момент действует совместно с 91-й и 36-й дивизиями, нанося удары по ключевым объектам террористов в приграничном районе с целью расширения зоны безопасности для жителей севера страны.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что дивизия вступила в боевые действия "в последние дни".

Перед началом наземной фазы израильская артиллерия и авиация нанесли удары по террористической инфраструктуре в районе операции.

ЦАХАЛ заявил, что продолжит действовать против "Хизбаллы", которая решила присоединиться к военной кампании и действует под покровительством Ирана.

