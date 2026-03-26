Исраэль Кац подтвердил ликвидацию командующего военного флота КСИР ЦАХАЛом

Министр обороны Исраэль Кац в ходе ежедневного совещания по оценке ситуации с командованием армии начал свое выступление с выражения соболезнований в связи с гибелью старшего сержанта Ори Гринберга из Петах-Тиквы в бою с террористами в Южном Ливане.

Он также подтвердил ликвидацию командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции генерала Алирезы Тангсири.

"ЦАХАЛ ликвидировал командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции – непосредственного ответственного за террористическую деятельность по минированию и блокированию Ормузского пролива для судоходства, – заявил Кац. – Это ясный сигнал всем высокопоставленным членам иранской террористической организации КСИР, которая сегодня управляет Ираном: ЦАХАЛ будет выслеживать и ликвидировать вас одного за другим. Мы продолжаем действовать в Иране со всей мощью для достижения целей войны".