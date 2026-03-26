x
26 марта 2026
|
последняя новость: 12:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 марта 2026
|
26 марта 2026
|
последняя новость: 12:36
26 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Исраэль Кац подтвердил ликвидацию командующего военного флота КСИР ЦАХАЛом

Война с Ираном
Исраэль Кац
Ликвидация
время публикации: 26 марта 2026 г., 12:36 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 12:36
Исраэль Кац подтвердил ликвидацию командующего военного флота КСИР ЦАХАЛом
Tsafrir Abayov/FLASH90

Министр обороны Исраэль Кац в ходе ежедневного совещания по оценке ситуации с командованием армии начал свое выступление с выражения соболезнований в связи с гибелью старшего сержанта Ори Гринберга из Петах-Тиквы в бою с террористами в Южном Ливане.

Он также подтвердил ликвидацию командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции генерала Алирезы Тангсири.

"ЦАХАЛ ликвидировал командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции – непосредственного ответственного за террористическую деятельность по минированию и блокированию Ормузского пролива для судоходства, – заявил Кац. – Это ясный сигнал всем высокопоставленным членам иранской террористической организации КСИР, которая сегодня управляет Ираном: ЦАХАЛ будет выслеживать и ликвидировать вас одного за другим. Мы продолжаем действовать в Иране со всей мощью для достижения целей войны".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 марта 2026

