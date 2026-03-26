Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 26 марта, температура будет ниже среднесезонной. Ожидаются дожди с грозами и градом, в основном в центре и на юге. Высока вероятность затоплений в низинах. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 6-12 градусов, в Тель-Авиве – 11-18, в Хайфе – 10-16, в Эйлате – 14-18, в Беэр-Шеве – 9-15, на побережье Мертвого моря – 14-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-17, в Ариэле – 8-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-17, на Голанских высотах – 10-15.

Температура воды на Средиземном море 18-19 градусов, высота волн 60-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

В пятницу – прохладно, дожди, временами с грозами. В субботу ожидается повышение температуры, переменная облачность, местами дожди. В воскресенье-среду – дожди.