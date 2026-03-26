Снова сирены в центре Израиля. Ракетный обстрел из Ирана. Двое раненых в Кафр-Касеме
время публикации: 26 марта 2026 г., 07:16 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 07:41
Ракетный обстрел из Ирана. В 07:16 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Лахише, Самарии.
Это был второй обстрел Израиля из Ирана за последние полчаса.
МАДА сообщает о двух раненых в результате обстрела в арабском населенном пункте Кафр-Касем. Пострадали мужчина и женщина примерно 55 лет. Они получили легкие ранения.