В Калькилии задержан террорист, причастный к убийству Идо Зольдана в 2007 году

В ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАКа и подразделения полиции "Гидеоним" в центре Калькилии был задержан Шади Джума, причастный к теракту в деревне Аль-Фундук 19 ноября 2007 года.

По данным спецслужб, незадолго до ареста боевик был освобожден из палестинской тюрьмы. Шади Джума передан для дальнейшего расследования следователям ШАБАКа.

В ночь на 20 ноября 2007 года палестинские террористы обстреляли автомобиль, которым управлял житель Шавей-Шомрон 29-летний Идо Зольдан, направлявшийся в сторону Кдумим. Инцидент произошел на выезде из деревни Фундук возле Шхема. Идо Зольдан получил несколько огнестрельных ранений, в результате чего скончался. У него остались жена и двое маленьких детей. Сразу после теракта службы безопасности начали прочесывание местности. В деревне Кадум были обнаружены двое палестинских полицейских, Дафр Бархам, активист ФАТХ и сотрудник национальной службы безопасности в Рамалле, и Абдалла Бархам. Обоим террористам на тот момент было 22 года. На допросе террористы признались в совершении этого преступления и выдали оружие, при помощи которого был убит Идо Зольдан.