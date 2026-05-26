Борьба с аневризмами мозга: новые данные о долгосрочной безопасности имплантов

Ученые из больницы "Бейлинсон", Петах-Тиква совместно с коллегами доказали высокую эффективность и безопасность сетчатых имплантов при лечении опасных патологий сосудов головного мозга.

Внутричерепная аневризма – это коварное и крайне опасное сосудистое нарушение, при котором стенка крупной артерии в головном мозге ослабевает и расширяется, образуя мешочек. Эта патология опасна тем, что долгое время может развиваться бессимптомно, но ее разрыв приводит к тяжелому внутричерепному кровоизлиянию. Распространенность заболевания делает методы борьбы с ним критически важными для спасения жизней: своевременное вмешательство позволяет изолировать поврежденный участок сосуда и восстановить нормальный кровоток, не дожидаясь катастрофического финала.

Современная медицина активно использует малоинвазивные методы лечения, среди которых все большую популярность приобретают потокоотклоняющие стенты. Но долгосрочных масштабных исследований пациентов, с установленным стентом, до сих пор не было. Новое исследование, опубликованное в журнале Chinese Neurosurgical Journal, устраняет этот пробел.

Исследование охватило более 200 пациентов в течение 13 лет после операции. Работа подтвердила надежность сетчатых имплантов. Врачи и ученые показали, что осложнения фиксируются чаще всего в первые 18 месяцев после установки, а в более поздний период риски практически исчезают. После 18 месяцев можно без риска снизить частоту медицинских обследований.

"Наш анализ нескольких типов устройств показал отличный долгосрочный профиль безопасности для различных технологий потокоотклоняющих стентов", – отметил соавтор работы доктор Михаэль Финдлер. Исследователи подчеркивают, что метод надежен и безопасен, и врачи могут уверенно подбирать импланты на основе индивидуальных характеристик пациентов.