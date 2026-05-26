Разрешено к публикации: наземные силы ЦАХАЛа действуют к северу от "желтой линии" в Ливане

Во вторник, 26 мая, военная цензура разрешила к публикации информацию о том, что наземные силы продвинулись за "желтую линию" в Ливане. Цель – оттеснить боевиков "Хизбаллы" дальше на север, чтобы затруднить запуск ударных беспилотников по израильским населенным пунктам.

Ливанские СМИ, в том числе связанный с "Хизбаллой" телеканал "Аль-Манар", сообщают, что израильские военные продвигаются в направлении деревни Зутар аш-Шаркия, находящейся к северу от реки Литани.