В Израиль доставлено для захоронения тело бывшего бойца ЦАХАЛа, покончившего с собой в США

Во вторник, 26 мая, рейсом из США было доставлено в Израиль тело 23-летнего Александра (Алекса) Миллера, покончившего с собой в Майами, где проводил свой отпуск.

Он будет похоронен 26 мая в 18:00 на кладбище в Кацрине.

Сайт "Мако" пишет, что при возвращении тела возникли трудности: ни одна официальная структура не хотела брать на себя организацию и оплату перевозки. В итоге расходы покрыли международное подразделение организации ЗАКАК при содействии организации "Мануха ла-Ад" и раввин из Майами Джеф Куперман.

Алекс был единственным сыном у отца. В 2022 году он получил травмы средней степени тяжести в результате автомобильного теракта в районе Наби-Муса и перекрестка Альмог, когда вместе с сослуживцами ожидал входа на военную базу. В июне 2025 года он пережил гибель близкого друга по подразделению Ноама Шемеша, павшего в боях в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.