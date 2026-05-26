x
26 мая 2026
|
последняя новость: 17:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 мая 2026
|
26 мая 2026
|
последняя новость: 17:55
26 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Израиль доставлено для захоронения тело бывшего бойца ЦАХАЛа, покончившего с собой в США

США
Погибшие
Израиль
время публикации: 26 мая 2026 г., 17:22 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 17:39
В Израиль доставлено для захоронения тело бывшего бойца ЦАХАЛа, покончившего с собой в США
Фото семьи Алекса Миллера

Во вторник, 26 мая, рейсом из США было доставлено в Израиль тело 23-летнего Александра (Алекса) Миллера, покончившего с собой в Майами, где проводил свой отпуск.

Он будет похоронен 26 мая в 18:00 на кладбище в Кацрине.

Сайт "Мако" пишет, что при возвращении тела возникли трудности: ни одна официальная структура не хотела брать на себя организацию и оплату перевозки. В итоге расходы покрыли международное подразделение организации ЗАКАК при содействии организации "Мануха ла-Ад" и раввин из Майами Джеф Куперман.

Алекс был единственным сыном у отца. В 2022 году он получил травмы средней степени тяжести в результате автомобильного теракта в районе Наби-Муса и перекрестка Альмог, когда вместе с сослуживцами ожидал входа на военную базу. В июне 2025 года он пережил гибель близкого друга по подразделению Ноама Шемеша, павшего в боях в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 мая 2026

В США покончил с собой бывший боец ЦАХАЛа