26 мая 2026
Байт-Ханун очищен от инфраструктуры ХАМАСа: уничтожено 11 километров туннелей

время публикации: 26 мая 2026 г., 16:46 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 16:46
ЦАХАЛ сообщил о завершении масштабной инженерной операции, проводившейся в последние месяцы в районе Байт-Хануна на севере сектора Газы.

Силы Северной бригады и инженерного спецподразделения "Яхалом" под руководством 252-й дивизии в ходе операции обнаружили и уничтожили более 11 километров подземной инфраструктуры ХАМАСа, а также сотни наземных объектов ХАМАСа.

Военные отмечают, что еще около трех километров туннелей были уничтожены в ходе боев, которые велись в этом районе после 7 октября.

По данным армии, район Байт-Хануна на протяжении многих лет был одним из главных центров террористической активности ХАМАСа, под жилыми домами и общественными зданиями была создана разветвленная подземная сеть, использовавшаяся в террористических целях.

