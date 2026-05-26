26 мая 2026
Израиль

Внимание, розыск: пропал 12-летний Йосеф Зильберман из Бейт-Шемеша

Розыск
время публикации: 26 мая 2026 г., 11:26 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 11:26
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшего ребенка. Пропал 12-летний Йосеф Зильберман из Бейт-Шемеша, в последний раз его видели поздно вечером в понедельник 25 мая в синагоге на улице Рибаль в Бейт-Шемеше, и затем следы мальчика затерялись.

Приметы пропавшего: рост примерно 150 см, каштановые волосы, карие глаза, худощавое телосложение. Был одет в синие брюки и рубашку в полоску.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Мории по телефону 02-5683222.

