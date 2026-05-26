Обращение Моджтабы Хомейни: "Через 15 лет Израиля не будет"

Иранские СМИ публикуют обращение верховного лидера Моджтабы Хомейни в связи с началом Хаджа – ежегодного паломничества в Мекку. ""Смерть Америке" и "Смерть Израилю" – это лозунги всего исламского мира, особенно молодежи", – говорится в нем.

Моджтаба призвал страны региона к созданию нового ближневосточного порядка – на основе общих интересов. Согласно заявлению, у Вашингтона в США не осталось мест, где его силы могут чувствовать себя в безопасности, а здешние страны больше не будут щитом для американских баз.

Иранский лидер также заявил, что через 15 лет Израиля не будет: "Нестабильный сионистский режим – раковая опухоль, которая находится на последней стадии своего проклятого существования".

Отметим, что, согласно оценке разведок, новый иранский лидер получил тяжелые ранения в результате удара 28 февраля и не способен руководить государством. С начала военных действий не появилось ни одного его фото или видео, а редкие обращения зачитываются от его имени.