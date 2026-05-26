x
26 мая 2026
|
последняя новость: 11:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 мая 2026
|
26 мая 2026
|
последняя новость: 11:45
26 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Обращение Моджтабы Хомейни: "Через 15 лет Израиля не будет"

США
Иран
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 26 мая 2026 г., 11:13 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 11:22
Обращение Моджтабы Хомейни: "Страны региона больше не будут щитом для американских баз"
AP Photo/Hadi Mizban

Иранские СМИ публикуют обращение верховного лидера Моджтабы Хомейни в связи с началом Хаджа – ежегодного паломничества в Мекку. ""Смерть Америке" и "Смерть Израилю" – это лозунги всего исламского мира, особенно молодежи", – говорится в нем.

Моджтаба призвал страны региона к созданию нового ближневосточного порядка – на основе общих интересов. Согласно заявлению, у Вашингтона в США не осталось мест, где его силы могут чувствовать себя в безопасности, а здешние страны больше не будут щитом для американских баз.

Иранский лидер также заявил, что через 15 лет Израиля не будет: "Нестабильный сионистский режим – раковая опухоль, которая находится на последней стадии своего проклятого существования".

Отметим, что, согласно оценке разведок, новый иранский лидер получил тяжелые ранения в результате удара 28 февраля и не способен руководить государством. С начала военных действий не появилось ни одного его фото или видео, а редкие обращения зачитываются от его имени.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 мая 2026

CENTCOM: были нанесены превентивные удары по целям на юге Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 мая 2026

Трамп: иранские запасы обогащенного урана должны быть переданы США или уничтожены
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 мая 2026

Трамп: присоединение мусульманских стран к "Соглашениям Авраама" является частью сделки с Ираном