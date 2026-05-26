Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий его полномочиями использовать вооруженные силы для защиты российских граждан от преследований за рубежом. Он был принят Государственной думой 13 мая.

Закон может применяться в случае ареста, удержания, уголовного или иного преследования граждан России по решениям иностранных или международных органов, компетенцию которых РФ не признает. Кроме того, органы государственной власти РФ будут обязаны принимать необходимые меры по защите таких граждан в рамках своих полномочий.

25 мая газета "Известия" процитировала официального представителя министерства иностранных дел РФ, сообщившего, что Россия обирается обратиться в Международный суд ООН, поскольку "страны Прибалтики отказываются прекратить политику ущемления прав русских".

"Попытки России урегулировать разногласия путем переговоров с Латвией, Литвой и Эстонией оказались безрезультатными. Власти республик последовательно запрещают использование русского языка, переписывают историю и преследуют несогласных", – заявил представитель МИД.

"За последние годы гонения значительно возросли. В странах, и ранее не отличавшихся соблюдением прав людей разных национальностей, произошел резкий всплеск русофобии, культивируемой на государственном уровне", – утверждают на Смоленской площади.