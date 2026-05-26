26 мая 2026
последняя новость: 13:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ предупреждает о скорых ударах по объектам "Хизбаллы" в Набатии

время публикации: 26 мая 2026 г., 12:25 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 12:25
Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей Набатии, которым рекомендуется немедленно эвакуироваться.

В сообщении говорится, что "в связи с нарушением "Хизбаллой" соглашения о прекращении огня армия вынуждена действовать против организации с применением силы". При этом подчеркивается, что ЦАХАЛ не намерен причинять вред гражданскому населению.

Жителям Набатии рекомендовано немедленно покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани. Также в предупреждении говорится, что любой, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или вооружением, подвергает свою жизнь опасности.

