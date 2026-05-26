ЦАХАЛ предупреждает о скорых ударах по объектам "Хизбаллы" в Набатии

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей Набатии, которым рекомендуется немедленно эвакуироваться.

В сообщении говорится, что "в связи с нарушением "Хизбаллой" соглашения о прекращении огня армия вынуждена действовать против организации с применением силы". При этом подчеркивается, что ЦАХАЛ не намерен причинять вред гражданскому населению.

Жителям Набатии рекомендовано немедленно покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани. Также в предупреждении говорится, что любой, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или вооружением, подвергает свою жизнь опасности.