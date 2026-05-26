Израиль

В хайфской квартире обнаружено тело женщины, полиция начала расследование

время публикации: 26 мая 2026 г., 10:03 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 10:08
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция расследует подозрения в убийстве: в квартире на улице Арлозоров в Хайфе было обнаружено тело женщины в возрасте около 50 лет.

На место происшествия прибыли криминологи и следователи, ведется сбор улик. В ходе предварительного расследования задержаны трое подозреваемых в причастности к инциденту, все они жители Хайфы.

Тело женщины доставлено в Институт судебной медицины "Абу Кабир" для установления причины смерти.

