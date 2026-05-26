26 мая 2026
последняя новость: 11:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

КСИР сообщил об уничтожении американского БПЛА MQ-9

США
Иран
КСИР
Война с Ираном
время публикации: 26 мая 2026 г., 11:43 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 11:47
КСИР сообщил об уничтожении американского БПЛА MQ-9
Wikipedia.org. Фото: Lt. Col. Leslie Pratt

Корпус стражей исламской революции сообщил, что его силы ПВО сбили над Персидским заливом американский беспилотный летательный аппарат MQ-9. "Это стало возможным благодаря точным средствам наблюдения", – говорится в заявлении.

Также утверждается, что подразделения КСИР открыли зенитный огонь по американскому боевому самолету F-35 и беспилотнику RQ-4, заставив их покинуть воздушное пространство Ирана.

"Любые нарушения прекращения огня американскими военными повлекут за собой легитимный и решительный ответ", – сообщает КСИР.

