КСИР сообщил об уничтожении американского БПЛА MQ-9
время публикации: 26 мая 2026 г., 11:43 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 11:47
Корпус стражей исламской революции сообщил, что его силы ПВО сбили над Персидским заливом американский беспилотный летательный аппарат MQ-9. "Это стало возможным благодаря точным средствам наблюдения", – говорится в заявлении.
Также утверждается, что подразделения КСИР открыли зенитный огонь по американскому боевому самолету F-35 и беспилотнику RQ-4, заставив их покинуть воздушное пространство Ирана.
"Любые нарушения прекращения огня американскими военными повлекут за собой легитимный и решительный ответ", – сообщает КСИР.
