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Израиль

Двое пострадавших в результате пожара в доме в Кирьят-Ате

Пожары
время публикации: 26 ноября 2024 г., 01:49 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 01:49
Двое пострадавших в результате пожара в доме в Кирьят-Ате
Flash90

Во время пожара в жилом доме в Кирьят-Ате двое мужчин оказались отрезаны огнем от выхода. Из здания они были эвакуированы пожарными.

Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе. Состояние 47-летнего оценивается медиками как тяжелое, еще по дороге в больницу он был погружен в медикаментозную и подключен к ИВЛ. Состояние второго пострадавшего (мужчины примерно 26 лет) оценивается медиками как средней тяжести.

Израиль
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