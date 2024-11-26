Двое пострадавших в результате пожара в доме в Кирьят-Ате

Во время пожара в жилом доме в Кирьят-Ате двое мужчин оказались отрезаны огнем от выхода. Из здания они были эвакуированы пожарными.

Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе. Состояние 47-летнего оценивается медиками как тяжелое, еще по дороге в больницу он был погружен в медикаментозную и подключен к ИВЛ. Состояние второго пострадавшего (мужчины примерно 26 лет) оценивается медиками как средней тяжести.