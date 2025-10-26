ЦАХАЛ намерен разрушить дом еще одного террориста, причастного к убийству Йонатана Дойча

ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить в Акабе дом террориста Аймана Наджаха Ганэма, одного из участников террористической атаки на перекрестке Мехола в августе 2024 года.

Дома трех других террористов, участвовавших в нападении, уже разрушены, а дом еще одного террориста находится в процессе сноса.

11 августа 2024 года в районе перекрестка Мехола, на пересечении 90-й и 578-й трасс (Иорданская долина), террористами были обстреляны автомобили. Погиб 23-летний житель Бейт-Шеана Йонатан Дойч, еще один человек был ранен. Террористы скрылись; один из них позже был задержан, организаторы ликвидированы.