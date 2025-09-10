В Акабе разрушены дома террористов

Армия обороны Израиля сообщила о разрушении в Акабе, к северу от Тубаса (Самария), дома террориста Абд ар-Рауфа Масри – одного из исполнителей теракта 11 августа 2024 года в районе перекрестка Мехола, на пересечении 90-й и 578-й трасс.

Также был разрушен дом террориста Ахмада Абу Ара, ликвидированного силами ЦАХАЛа 16 августа 2024 года.

Для разрушения домов задействовали тяжелую инженерную технику.

11 августа 2024 года в районе перекрестка Мехола террористы обстреляли машины и скрылись на автомобиле. Один из них позже был задержан, организаторы ликвидированы. В результате теракта был убит 23-летний житель Бейт-Шеана Йонатан Дойч, еще один человек был ранен.