С разрешения Израиля боевики ХАМАСа въехали с машиной Красного Креста за "желтую линию"

В Израиле дали разрешение боевикам "Бригад Изаддина аль-Касама", военного крыла террористической организации ХАМАС, в сопровождении бригады Международного комитета Красного Креста въехать на территорию за "желтой линией", где дислоцированы израильские войска и где действует группировка Абу Шабаба, сотрудничающая с Израилем.

Это было сделано для того, чтобы террористы смогли указать места захоронений израильских заложников, сообщает Ynet.

Ранее источники в Газе сообщили, что место захоронения израильского заложника находится в районе Таль-Султан в Рафиахе, в южной части сектора Газы.