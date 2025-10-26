x
Израиль

С разрешения Израиля боевики ХАМАСа въехали с машиной Красного Креста за "желтую линию"

Газа
Погибшие
ХАМАС
время публикации: 26 октября 2025 г., 15:11 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 15:11
С разрешения Израиля боевики ХАМАСа въехали с машиной Красного Креста за "желтую линию"
Abed Rahim Khatib/FLASH90

В Израиле дали разрешение боевикам "Бригад Изаддина аль-Касама", военного крыла террористической организации ХАМАС, в сопровождении бригады Международного комитета Красного Креста въехать на территорию за "желтой линией", где дислоцированы израильские войска и где действует группировка Абу Шабаба, сотрудничающая с Израилем.

Это было сделано для того, чтобы террористы смогли указать места захоронений израильских заложников, сообщает Ynet.

Ранее источники в Газе сообщили, что место захоронения израильского заложника находится в районе Таль-Султан в Рафиахе, в южной части сектора Газы.

Израиль
