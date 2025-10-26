x
26 октября 2025
26 октября 2025
Израиль

Нетаниягу: "Израиль остается суверенным государством"

Правительство
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 26 октября 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 13:23
Нетаниягу: "Израиль остается суверенным государством"
Marc Israel Sellem/POOL

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, открывая заседание правительства, что "Израиль остается суверенным государством".

"В последний месяц я слышу смехотворные утверждения по поводу отношений между Израилем и США. Израиль – независимое государство, и наша политика в сфере безопасности определяется нами", – сказал глава правительства.

"Мы пояснили, что только Израиль будет решать, какие международные силы приемлемы для нас. Мы не готовы терпеть нападения на нас, и мы предотвращаем угрозы в тот момент, когда они только возникают. Мы ни у кого не просим разрешения", – добавил Нетаниягу.

Израиль
