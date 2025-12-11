Три машины столкнулись в Кфар-Сабе, погибла женщина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на улице Дов Лаутман в Кфар-Сабе. Один из автомобилей был полностью разрушен, в нем оказалась заблокирована женщина в возрасте 32 лет.

По словам медиков, женщина к их приезду была без сознания, она не дышала, у нее не было пульса. Медикам оставалось лишь констатировать ее смерть. Для извлечения тела погибшей из автомобиля потребовалась помощь пожарных со специальной техникой.

Еще три человека получили легкие травмы, после получения неотложной помощи они были эвакуированы в больницу "Меир".