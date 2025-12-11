x
11 декабря 2025
|
последняя новость: 18:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2025
|
11 декабря 2025
|
последняя новость: 18:47
11 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Три машины столкнулись в Кфар-Сабе, погибла женщина

Мада
ДТП
время публикации: 11 декабря 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 18:19
Три машины столкнулись в Кфар-Сабе, погибла женщина
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на улице Дов Лаутман в Кфар-Сабе. Один из автомобилей был полностью разрушен, в нем оказалась заблокирована женщина в возрасте 32 лет.

По словам медиков, женщина к их приезду была без сознания, она не дышала, у нее не было пульса. Медикам оставалось лишь констатировать ее смерть. Для извлечения тела погибшей из автомобиля потребовалась помощь пожарных со специальной техникой.

Еще три человека получили легкие травмы, после получения неотложной помощи они были эвакуированы в больницу "Меир".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook