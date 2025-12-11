Израильский стартап разрабатывает архитектуру для квантовых вычислений на миллионе кубитов

Компания Quantum Art создает архитектуру квантового компьютера, которую можно масштабировать до миллиона физических кубитов. Компания в новом раунде привлекла $100 миллионов.

Компания Quantum Art, основанная в 2022 году как спин-офф Института Вейцмана, разработала новый подход к масштабированию квантовых компьютеров. Основа технологии – захваченные ионы, организованные в длинные цепочки, которые можно динамически разделять на независимые вычислительные ядра.

Эта технология решает одну из главных проблем квантовых вычислений – масштабируемость при сохранении производительности. Система может работать в 100 раз быстрее и выполнять в 100 раз больше параллельных операций, чем аналогичные системы Google и IBM. При этом физический размер установки в 50 раз меньше, чем у конкурентов

Архитектура, предложенная Quantum Art, позволяет динамически за микросекунды менять массив из десятков параллельно работающих ядер. Это позволяет любому кубиту взаимодействовать с любым другим. Компания продемонстрировала лучший на сегодня результат в мире: полностью контролируемую цепочку из 200 захваченных ионов.

Стартап опубликовал впечатляющую дорожную карту до 2033 года. 1000-кубитная система – к 2027 году, причем по заверениям компании к 2027 году будет достигнуто квантовое преимущество. Дальше перед компанией встанет трудная инженерная задача – переход от линейной цепочки захваченных ионов к ультраплотной двумерной архитектуре на 12-40 тысяч физических кубитов. Достичь такого результата компания планирует к 2029-2031 годам. К 2033 году компания обещает продемонстрировать полностью отказоустойчивую систему на миллион физических кубитов.

Quantum Art привлек $100 миллионов в раунде серии A. Общий объем инвестиций достиг $124 миллионов.