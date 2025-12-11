Disney вложила $1 млрд в OpenAI и разрешит использовать своих персонажей в ИИ-видео

Корпорация Disney инвестировала 1 млрд долларов в OpenAI, разработчика ChatGPT, и заключила с компанией трехлетнее лицензионное соглашение. Согласно договору, OpenAI получает право использовать интеллектуальную собственность Disney – персонажей и элементы из вселенных Disney, Pixar, Marvel и Star Wars.

В рамках сделки видеомодель Sora сможет создавать по запросу пользователей короткие ролики с участием более чем 200 персонажей и узнаваемых объектов – костюмов, локаций, транспорта и реквизита. Кроме того, ChatGPT Images получит возможность по текстовому описанию генерировать изображения с героями Disney. Запуск новых функций для широкой аудитории ожидается в 2026 году.

Disney также станет крупным клиентом OpenAI: компания планирует использовать ее API для разработки новых продуктов и инструментов, в том числе для Disney+, а сотрудникам предоставят доступ к ChatGPT для внутренней работы.

В совместном заявлении стороны подчеркивают "ответственное использование ИИ" и защиту прав правообладателей, на фоне растущих споров вокруг применения генеративных моделей в индустрии развлечений.