11 декабря 2025
11 декабря 2025
11 декабря 2025
последняя новость: 18:47
11 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Шестеро заложников зажигают ханукальные свечи: в сети распространили видео погибших

Заложники
Погибшие
время публикации: 11 декабря 2025 г., 17:46 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 17:46
Шестеро заложников зажигают ханукальные свечи: в сети распространили видео погибших
Israeli Army via AP

В социальных сетях и некоторых СМИ опубликовали видеоролик, на котором запечатлены шестеро израильских заложников, зажигающих свечи в праздник Хануки. Видео снято в туннеле террористов, и на нем изображены Ури Данино, Эден Иерушалми, Гирш Гольдберг-Полин, Кармель Гат, Алекс Лобанов и Альмог Саруси.

Все они были убиты террористами ХАМАСа в туннеле под Рафиахом за несколько суток до того момента, как до этого туннеля добрались израильские войска. Кармель Гат была похищена из дома своих родителей в кибуце Беэри, все остальные пятеро заложников – на фестивале Nova возле Реим.

Штаб семей похищенных опубликовал сообщение о том, что видео было опубликовано без ведома и без согласия семей погибших заложников. Близкие погибших просят воздержаться от распространения этого видео, поскольку это размещение грубо нарушает их частную жизнь. "Семьи имеют полное право использовать эти болезненные материалы так, как они считают нужным", – сказано в этом сообщении.

Израиль
