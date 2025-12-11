Директор "Евровидения" обратился с открытым письмом в связи с бойкотом конкурса из-за Израиля

После того как пять стран объявили о своём выходе из конкурса из-за участия Израиля в "Евровидении", исполнительный директор конкурса Мартин Грин попытался снять напряжение вокруг этой ситуации и обратился с открытым письмом к европейским вещательным союзам и поклонникам.

"Я знаю, что многие из вас испытывают сильные эмоции в это время. Я, безусловно, чувствую то же, и поэтому хотел написать вам напрямую, – написал Грин. – Я также знаю, что вы переживаете множество чувств по поводу событий на Ближнем Востоке и задаётесь вопросом, как эта реальность сочетается с конкурсом "Евровидение". Трудно не быть потрясёнными тем, что мы видели в регионе в последние годы". По его словам, часть зрителей писала в адрес организаторов, обращалась к ним напрямую или выражала "гнев и боль" из-за того, что они воспринимают как молчание перед лицом трагедии. "Я хочу сказать, что мы слышим вас. Мы понимаем, почему вы чувствуете это, и нам тоже не безразлично", – подчеркнул он.

Грин напомнил, что "Евровидение" появилось около 70 лет назад "в разделённой и расколотой Европе – как символ единства, мира и надежды через музыку". "Эти основы не изменились, как не изменилась и цель конкурса. Этот конкурс выстоял и расцвёл, несмотря на войны, политические революции и меняющиеся границы.Он оставался местом, где люди со всех уголков Европы, а сегодня и всего мира, могут объединиться, чтобы праздновать творчество и единство – вопреки миру вокруг нас и благодаря ему", – отметил глава конкурса.

При этом он признал, что Европейский союз вещателей и руководство "Евровидения" знают о призывах занять однозначную политическую позицию. "Многие хотят, чтобы мы заняли чёткую позицию по поводу политических событий. Но единственный способ, которым конкурс "Евровидение" может и дальше объединять людей, – это гарантировать, что прежде всего мы руководствуемся нашими правилами", – заявил Грин. Он пообещал, что в преддверии следующего конкурса организаторы "проследят, чтобы все участвующие вещательные организации соблюдали правила", и, если этого не произойдёт, "не будут это терпеть и заявят об этом публично".

По словам директора, в расколотом мире у "Евровидения" есть особая роль – "предложить пространство, где миллионы людей могут праздновать то, что нас объединяет, где музыка находится в центре внимания и где приветствуются все – кем бы вы ни были, где бы ни находились и какими бы ни были ваши взгляды на мир". Отдельно он обратился к поклонникам в странах, которые приняли решение бойкотировать конкурс из-за участия Израиля, – Ирландии, Испании, Исландии, Словении и Нидерландах. Грин отметил, что их вещательные организации, как и все партнёры, "приняли решение, которое правильно для них, и внесли свой вклад в обсуждение с большим уважением". "Все мы здесь уважаем их позицию и их решение. Мы продолжим работать с ними как с друзьями и коллегами в надежде, что они вскоре вернутся к участию в конкурсе", – добавил он.

Подводя итог, Мартин Грин заявил: "В сложном мире мы действительно можем быть объединены с помощью музыки". В ближайшие дни ожидается публикация окончательного списка стран-участниц "Евровидения", которое состоится в мае будущего года в Вене. Израиль, как уже подтверждено, примет участие, тогда как пять стран, объявивших бойкот из-за его участия, останутся за пределами конкурса.