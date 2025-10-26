Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 26 октября, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 14-26 градусов, в Тель-Авиве – 19-26, в Хайфе – 20-26, в Эйлате – 21-33, в Беэр-Шеве – 15-29, на побережье Мертвого моря – 21-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-27, в Ариэле – 15-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-30, на Голанских высотах – 16-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник-среду – без существенных изменений.